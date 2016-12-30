許信良：蔡英文是憲法派 相信蔡習會有可能

亞太和平基金會董事長許信良30日表示，蔡英文總統是憲法派，基本立場跟國民黨沒有兩樣。(蔻蔻早餐節目提供)

亞太和平研究基金會董事長許信良30日接受廣播專時表示，總統蔡英文對兩岸關係論述，「不踩中國大陸紅線、不挑戰中國大陸底線」，基本立場跟國民黨沒有兩樣，但政治上，民進黨和國民黨對有不同選擇，中國不能理解，所以問題不在民進黨政府，問題在中國大陸。他也認為，蔡總統既不是獨派，也不是統派，而是中華民國憲派，任內不會提正名制憲；他相信「蔡習會」是可能的，若民進黨政府可以把兩岸關係處理得跟國民黨一樣好就成功了。

許信良指出，本來兩岸關係在川蔡通話前已有和緩機象，蔡總統在520就職演說的談話，台灣依據《中華民國憲法》、《兩岸關係條例》來處理兩岸關係，「這跟中國大陸要求核心意函有很大區別嗎？這也是國民黨的立場啊！」他說，唯一不同是，前總統馬英九公開接受「九二共識」、「一中原則」，並變成政治語言，但民進黨是很難接受這些政治語言。

對於2017年的兩岸關係，許信良說，「充滿不確定性」，這跟川普上台有關，川普發言對中國大陸很不友善，任命國安外交軍事智囊都相當敵視中國大陸，尤其他的態度像「戰時政府」，所以 中國一直擔心川普政府有意恢復冷戰時代，把中國大陸當成對象，但只要中美關係不確定，台灣一定會被捲進去。

許信良說，「我們不會成為美國的棋子」，蔡總統一再強調希望台灣在對美、對中關係上維持等距，民進黨政府不會把台美關係認為超過兩岸關係，但中國大陸沒有正面反應，因為中國大陸傳統官方與民間對民進黨本來就有傳統敵意，在520局之後敵意自然提升。

許信良表示，中國大陸必須理解，台灣是民主政治，民進黨和國民黨有不同支持基礎，馬英九講九二共識，支持者一樣支持；蔡總統若講九二共識，支持者就跑三分之二，所以中國大陸必須理解台灣的政治，不能強人所難。

主持人詢問，「如果蔡英文強調，《中華民國憲法》與《兩岸關係條例》就是一中，民進黨支持者不會反對嗎？」許信良說，「所以只講到這裡！」民進黨很難接受國共之間的政治語言，而民進黨支持者也有一些對憲法有意見，但民主政治總是要用法律基礎運作。

許信良認為，蔡總統既不是獨派，也不是統派。主持人問，「北京說她是緩獨？」許說，這是錯誤理解，蔡總統是中華民國憲派，她是法學者，過去也參與很多政府工作，台灣政治運作是根據憲法；他也認為，蔡總統任內不會提正名制憲。

許信良也說，他一直相信「蔡習會」是可能的，當然不是因為川普；若民進黨政府可以把兩岸關係處理得跟國民黨一樣好就成功了，既不投降又維持很好的關係。他強調，不能成為美國棋子，「我們不會聽大陸的，也不會完全聽美國」， 兩岸關係應獨立於台美關係。

(旺報)