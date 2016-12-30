NBA》林書豪傷勢不嚴重 籃網再打PG團體戰

林書豪再次因為大腿拉傷缺陣，籃網控衛問題無解。(美聯社資料照)

《紐約郵報》30日報導，根據籃網總管馬克斯表示，林書豪這次左大腿傷勢不比前次嚴重，但他確定缺席31日客場與巫師之戰，暫時離隊去看自己信任的醫生，面對豪哥繼續缺席窘境，籃網總教練艾金生重申控衛打團體戰立場。

馬克斯表示，林書豪這次左大腿拉傷部位，跟前次並不相同，所以並非舊傷復發，不給復出時間表，只是檢查結果還不明確，每個球員狀況也都不同，恢復速度更不一樣，「畢竟給予林書豪太多復出壓力，那是很不公平的。」

如今籃網控衛問題再現，以前役遭遇公牛來看，老將佛義替補打了28分25秒，拿本季新高11分，懷海德先發只打18分43秒，丁威格打了14分51秒，吉爾派崔克也須分擔控球任務，那場比賽更傳全隊最高6助攻。

「我想未來控衛將是團體戰，那是我們打算要做的，」艾金生表示，「我們將看情況輪番派人上場，暫時目前來說，懷海德先發，丁威格替補，吉爾派崔克擔任隨時支援的角色。」感覺艾金生好像忘了先前投進絕殺球的佛義。

但以數據面來看，林書豪的位置無可取代，他本季平均5.8助攻，比起排在全隊第2的懷海德(3助攻)與第3的吉爾派崔克(2.7助攻)加起來還多，佛義的場均1.8助攻與丁威格的1.1助攻，等同並不稱職的控衛。

(中時電子報)