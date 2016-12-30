方岑罹帕金森淡出螢光幕 改行直銷月入2百萬

方岑當年因健康亮紅燈，淡出螢光幕。（圖／本報系資料照片）

女星方岑以單元劇《我們這一班》中的「季老師」走紅，隨後陸續演出長壽劇，不過方岑拍戲拍到健康亮紅燈，透露「拍到得帕金森，手會抖，指甲斷裂」，就連對戲演員都發現她臉會抽搐，面對健康狀況，方岑毅然決然淡出演藝圈，放下女星身段，投入水療直銷事業，並透露上個月營業額達2百萬。

曾是八點檔長壽劇熟面孔的方岑淡出演藝圈5年，根據《蘋果日報》報導，方岑現已是水療器材董事級經銷，為服務客戶，曾逐戶到客戶家中裝機器、實際操作，回想過去拍戲拚收視率的日子，不僅熬夜、壓力大，方岑還曾求劇組想被賜死，感嘆當時身心靈狀態都不對。

48歲的方岑被問到感情狀態，大方表示已有未婚夫，甜蜜透露對方會煮菜、打掃家裡，被當公主寵愛，言談之間藏不住滿滿甜蜜。

(中時電子報)