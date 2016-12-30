分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台灣無塵室製造大廠亞翔在蘇州子公司亞翔集成今日於上海證券交易主板所由董事長姚祖驤敲鑼上市。股票簡稱「亞翔集成」，代碼「603929」。發行價格4.94人民幣（下同），開盤後漲停，價報7.11元。

(工商)