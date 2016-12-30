處理明年度預算 綠擬開臨時會至小年夜

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我要評比

立法院本會期將屆，因明年度中央政府總預算仍未處理，國民黨團又祭出「案海」刪除、凍結各部會預算。為此，民進黨團下周將提案召開臨時會，預計一路從1月5日開會至26日小年夜。

根據綠營規畫，臨時會只處理預算、民生相關法案，不碰政治性議題，以免激起朝野對立。

因此，臨時會將處理106年中央政府總預算以及《電業法》、《長期照顧服務法》、《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》等民生法案以及較具急迫性的《教保人員服務條例》；另安排行使考試院副院長人事同意權案。

(中時)