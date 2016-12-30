黨主席之爭 廖國棟再點名郝龍斌朱立倫

我要評比

黨主席之爭，廖國棟（右）再點名郝龍斌、朱立倫。（姚志平攝）

先前表示黨主席由中生代接班並點名江啟臣的國民黨立法院黨團總召廖國棟，30日出席黨團大會時表示不再回應此事，並表示郝龍斌、朱立倫也是優秀的人選。

(中時)