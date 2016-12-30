索羅斯：川普現在是騙子、未來是獨裁者！

知名的量子基金創辦人索羅斯，在「評論彙編」發表文章批評川普。（圖/美聯社）

量子基金（Quantum Fund）的創辦人、人稱「金融巨鱷」的猶太裔富豪索羅斯（George Soros），在其最新的文章中指出，就他看來，即將上任的美國總統當選人川普（Donald Trump），就是一名騙子與未來的獨裁者！他在文章中點出，當前全球的民主體制面臨極大的危機，川普當選與反歐盟浪潮，正是助長全球極右派與獨裁者興起的兩大推手。

據美國CNBC電視台報導，著名的量子基金創辦人索羅斯近日在「評論彙編」（Project Syndicate）上發表文章，直指民主制度正面臨巨大危機，從今年度一連串的突發狀況中可發現，「多數民眾多年來認為上層菁英們偷走了屬於大眾的民主」，再加上全球財富分配不平等且沒有一個政府有辦法真正做到公平地重分配，讓像英國脫歐、川普當選和義大利公投等事件發生。索羅斯於文中更點名川普，認為選出他，美國未來無論在本土或向全球推行民主制度，將會遇到巨大的挫敗，因為對索羅斯而言，川普就是一名騙徒和未來的獨裁者。

即將於明年1月上任的川普，年底被索羅斯批評為騙子，未來上任後更可能成為獨裁者。（圖/美聯社）

國際期貨專家的羅傑斯，過去曾是索羅斯創辦量子基金的夥伴。（圖/維基百科）

在匈牙利出生的索羅斯，原名施瓦茨·捷爾吉（Schwartz György），被外界視為貨幣市場的「巨鱷」。1952年畢業於倫敦政經學院（LSE）後，於70年代與「期貨專家」羅傑斯（Jim Rogers）共同創立量子基金，多年的平均年度報酬率高達3成。1992年他透過量子基金襲擊英鎊，利用英格蘭銀行（Bank of England）死守匯率的弱點，最後迫使英國棄守貶值而一戰成名，索羅斯也從襲擊中賺進至少11億美元（約363億台幣）的利潤。而1997年的亞洲金融風暴，索羅斯放空泰銖和馬幣，讓兩國的貨幣一年內暴跌近4成，點燃整個亞洲市場的金融風暴。

如今已退休的索羅斯，專注於他在匈牙利的中歐大學（Central European University）辦學與慈善基金會事務上，面對政治，長年有強烈反共傾向的他，於本次美國大選中更是民主黨希拉蕊（Hillary Clinton）陣營的重大捐贈支持者之一。對於川普上任後的美國，索羅斯在文章中顯得相當悲觀，他認為，「未來美國將無法保護自己的民主制度，更別提向世界推廣。相反地，川普有很大的可能會成為一名獨裁者。」對於索羅斯的評論，川普與其團隊尚無正式回應或聲明。

(中時電子報)