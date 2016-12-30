馮光遠諷金溥聰男妓 從無罪改判5000元
作家馮光遠撰文諷刺國安會前秘書長金溥聰與前總統馬英九有「特殊性關係」，被金提告獲判無罪定讞後，他去年又在臉書以「法院認證的男妓」「混蛋」等批評金，又被金溥聰提告，一審判決馮無罪，高院今日改判罰5000元定讞。
金溥聰與馮光遠的紛爭導因，馮在2013年於個人部落格「國寶級白目馮光遠在此」連續發表文章，諷刺馬金2人有「特殊性關係」，金提告認為馮影射他與馬有同性戀關係，涉嫌誹謗，但馮光遠被判無罪定讞。
去年9月16日馮光遠又在臉書上，以「關於特殊性關係之臨時性寫作」為標題，內容以「混蛋、爛咖、下流胚」批評金溥聰，金憤而提起自訴。
台北地院認為，馮的用語並非指特定個人，判他無罪，案經上訴，高院認為依據社會一般通念，他的這些用語已損及金的名譽，構成公然侮辱罪，將他判罰5000元，可易服勞役5天。
至於金溥聰因被馮光遠指與總統馬英九有「特殊性關係」，憤而提告求償200萬元及登四報道歉部分，去年高院認定，馮說的特殊性關係就是指愛侶關係，已減損金的社會上的評價，判馮須賠償100萬元，並在中國時報等四大報登報道歉，案經上訴，最高法院審理中。
(中時)
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