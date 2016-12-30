許信良：蔡習會是可能的
亞太和平研究基金會董事長許信良今天說，「蔡習會是可能的」，對總統蔡英文來說，能維持良好的兩岸關係；對大陸國家主席習近平而言，也有政績。許信良認為，蔡習會是雙贏。
許信良在上午播出的電台節目「蔻蔻早餐」中談及兩岸關係，作上述表示。不過主持人周玉蔻反問，美國會同意「蔡習會」（總統蔡英文與習近平會面）嗎？許信良則回應，兩岸關係不應受中美關係限制。
許信良表示，習近平上台以後，許多作為都出現顛覆，都要超越前任領導人，兩岸也是習近平的核心關切。民進黨現在是執政黨，大陸若一直敵對民進黨，兩岸關係就是失敗，若起碼建立和國民黨政府一樣的關係，就是重大突破。
他說，「蔡習會是可能的」，對蔡總統而言，「既不投降，又能維持良好的兩岸關係」；此外，蔡習會對習近平也有好處，因為習近平總要有政績。
周玉蔻再問，「所以這是雙贏？」許信良則說，「我個人是這樣看」。
他說，兩岸關係未來的不確定性和中美關係有關，美國總統當選人川普一直提到美國前總統雷根，雷根過去就是和前蘇聯軍備競賽，最終把前蘇聯搞垮，「如果川普真的這麼做（和大陸對抗），大陸就很麻煩了」。
隨著美中新局展開，他認為，大陸更應務實面對兩岸關係，「對台灣出氣沒用」，兩岸關係未來可能是和緩美中關係的樞紐，例如台灣在美中對抗裡對雙方採取等距，若美中關係緊張，台灣可以扮演緩衝角色，「蔡總統很清楚這一點」。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。