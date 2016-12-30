理髮時來一杯 加州美髮院供酒明年上路

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明年1月1日起，在加州的美髮院或理髮廳將可合法飲酒，一邊剪髮或修鬍，一邊小酌一下。

儘管這些場所默默提供免費的紅白酒或啤酒已行之有年，這項明年正式生效的新法，仍賦予他們合法性。

法新社報導，「AB1322法案」將容許美髮沙龍或理髮廳不需持有賣酒執照，就能提供客人不超過1200毫升的啤酒或600毫升的紅白酒。

但他們只能在營業時間，且在晚上10時前，才能提供這種附贈於服務內的酒。

這項法案大受加州4萬2000家迄今一直在申請售酒執照以讓客人享用酒類，或默默在檯面下這樣做的許多沙龍支持。

不過，這項新措施並非人人讚揚，部分團體包含「加州酒類政策聯盟」（California Alcohol Policy Alliance）稱這項法令將讓未成年人更容易取得酒精飲料。

反對未成年人飲酒的「加州週五夜現場夥伴同盟」的庫勒（Jim Kooler）告訴法新社：「如果（理髮沙龍）要提供酒，他們原本就有申請執照這樣做的選項。」

「照這個新法，他們不需執照就能做，等於未經訓練，也缺乏監管。」（譯者：中央社許湘欣）1051230

(中央社)