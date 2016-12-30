追夕陽曙光、看煙火 2017跨年元旦全攻略 一圖秒懂
明晚就是跨年夜了，想好要去哪迎接2017年的來了嗎?這次的跨年夜與元旦假期天氣都相當穩定，白天溫暖、早晚偏涼，非常適合出遊，而「天氣即時預報」粉絲團就細心的整理了「2017跨年元旦假期全攻略」，讓你一張圖就能知道台灣2016年最後一道日落地點與時間、各地觀賞跨年煙火的風向與煙霧程度，還有2017年第一道曙光的時間點等詳細資訊。
在「天氣即時預報」粉絲團今PO出「2017跨年元旦假期攻略」一圖中，清楚的載明從今年最後一道夕陽到跨年夜、2017第一道曙光的天氣與溫度資料，在賞美景與歡慶新年到來之前，能預先做好衣物和雨具的準備，山區景點溫度低，需注意保暖，東部偶有局部短暫雨，外出得記得攜帶雨具。
而在明晚的跨年晚會中，重頭戲煙火秀的部分在「2017跨年元旦假期攻略」圖中也清楚說明風向與煙霧程度。台北101、台中麗寶樂園因風向正確，煙霧在主舞台區不會遮蔽煙火，視野較佳。
至於2017第一道曙光，「天氣即時預報」粉絲團指出，東部因吹東風加上水氣雲量多，雲層遮蔽陽光機率高，因此看曙光得要靠運氣，而本島平地在06:35的墾丁龍坑，就可以看到第一道曙光。
(中時電子報)
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