NBA》跟喬丹相比 詹姆斯：我們比賽風格不同

準備歡度自己32歲的詹姆斯，仍很不喜歡跟喬丹相比。(美聯社資料照)

歡度自己32歲生日的「小皇帝」詹姆斯，30日難免再次被問到老問題，到底他跟32歲的「飛人」喬丹有何不同？詹皇帶著微笑回答，「完全不一樣，他更像1名得分手，他在32歲擁有很多低位單打腳步，但我們比賽風格是不同的。」

詹姆斯本季平均上場36.9分鐘，拿到25.5分、8.6助攻與7.9籃板，相較於32歲的喬丹，當年平均打了37.7分鐘，拿30.4分、6.6籃板與4.3助攻，可以清楚看出兩人的不同，尤其在得分與助攻數據上面。

「喬丹的身體條件是不同的，起碼跟我的身體狀態很不一樣，你可以看到我們到了這個年紀，可以擁有的一些優勢，但我們的比賽沒有任何相似的地方。」極力擺脫跟喬丹相提並論的詹姆斯表示。

詹姆斯更特別指出，他與喬丹的投籃動作完全不同，喬丹的後仰跳投可以跳得比他還高，且相當熟練地使用這種動作，「但是我們的比賽風格確實是不一樣的。」

(中時電子報)