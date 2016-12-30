演戲30年無人問 男星演顛父人生奪影帝
奧地利男星彼得西摩尼謝克（Peter Simonischek）演戲30多年第一次拿獎，就以「顛父人生」榮登歐洲電影獎影帝，羨煞許多歐洲巨星。
飾演一心想顛覆女兒忙碌生活的父親，有趣的是，片中他戴上「暴牙」扮演神秘人物「東尼厄德曼」（即原文片名）的絕妙點子，其實就出自他「淵源的家學」，也意外成了該片笑看人生的最經典橋段。
彼得西摩尼謝克在「顛父人生」飾演一心想顛覆女兒忙碌生活的父親，他的人生其實曲折有趣，原本生涯規劃繼承家業要當牙醫，卻不小心錯念了建築，最後竟全部拋棄跑去演戲，還曾和奧地利大師麥可漢內克合作過舞台劇，一生都很隨興。
彼得西摩尼謝克因為演出「顛父人生」而爆紅，這部片今年獲選坎城影展競賽片，也使演戲30年依然默默無名的他，瞬間成了大明星，加上他的個性隨和逗趣，走到哪裡都受到人潮包圍。
西摩尼謝克在該片中飾演一名退休音樂教師，女兒則是奔波各國工作的上班族，由於父女鮮少見面，他決定前往羅馬尼亞探望女兒，卻在試圖親近女兒時屢屢失敗。他於是改以一手創造的神秘人物「東尼厄德曼」，神出鬼沒出現在女兒生活中，急欲拉近和女兒的距離。
導演瑪倫艾德（Maren Ade）要求他扮「東尼厄德曼」時，必須隱藏起專業演員的氣息，去演出片中幾場「很容易穿幫的戲」，要一名好演員假裝「爛演技」不容易，但西摩尼謝克卻游刃有餘，讓觀眾看到電影都捧腹大笑。
「顛父人生」今天起在台上映。1051230
(中央社)
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