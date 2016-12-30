宋慧喬肖像權官司勝訴 賠償捐貧苦學生
南韓女星宋慧喬將一筆以侵犯肖像權為由的勝訴官司賠償款，悉數捐贈給美麗財團，為夢想成為設計師的貧困學生提供教育支援。
南韓「日刊體育」今天報導，今年4月宋慧喬向法庭控告某珠寶公司侵犯肖像權，要求這家公司返還不當所得。在訴訟之前，宋慧喬便表示，如果勝訴，會將全部賠償金捐贈給新人設計師，用於創作活動。
宋慧喬在法院的調解下獲得了賠償金，並依承諾將之捐贈給美麗財團。
宋慧喬表示，「文化是大韓民國的力量之一，希望這筆捐款能夠幫助到那些夢想成為設計師的學生們」，她並為學生們加油打氣。
據報導，宋慧喬是韓國娛樂圈內最具代表性的「慈善大使」。宋慧喬在此之前便一直積極參與慈善活動，主要包括：為中國哈爾濱安重根紀念館及洛杉磯島山安昌浩紀念館等全球範圍內的韓國文化遺跡贊助韓文導遊手冊、為成立斗山希望學校捐款、為青少年捐贈電影票、參與保護流浪狗活動等。1051230
(中央社)
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