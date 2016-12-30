陸政委稱總統為蔡妹妹 黃國昌：不禮貌

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時代力量籍立法委員黃國昌今天表示，中國人民政治協商會議委員潘慶林違反入出境管理規定，候機時情緒性發言，還對元首有不太禮貌的言語，呈現個人素養問題，無法接受。

潘慶林28日搭機訪台，因隱匿黨政軍身分，遭拒入境，直到29日下午才搭機返回北京，但搭機前抱怨為何被拒絕入境？還稱總統蔡英文為「蔡妹妹」。

黃國昌上午受訪時表示，出入境沒據實填報海關表格，在任何國家都一樣，會產生一定制裁的法律效果；入出境管理人員能即時查明現象，採取適當反應措施，要給予肯定。

時力立法院黨團總召集人徐永明說，最近兩岸互動中常出現一些輕浮言語，這都不必要，「只會讓人覺得對岸不了解民主政治的精神」。1051230

(中央社)