毒犯脫逃 北檢3法警涉過失獲緩起訴
張姓男子因涉犯毒品案件，10月13日被警方移送至台北地檢署複訊，檢方向台北地院聲請觀察勒戒獲准，不料張男卻趁3名法警不注意時從候審室逃脫，潛逃10天後才被捕到案；台北地檢署認為3名法警涉犯過失縱放人犯罪，由於3人已寫下悔過書，坦承疏失，北檢今給予3人緩起訴處分，期限1年6月，3人各須繳1至2萬元處分金給國庫。
檢方調查，張姓男犯是趁當天凌晨時法警人力較少，趁隙逃脫，依據監視器畫面顯示，張嫌原在北院裁准觀察勒戒後，排在2名等候檢身的嫌犯身後，當時僅有1名法警看守候審室，其餘2名法警則巡邏不在，張嫌遂趁隙從地下1樓爬到1樓，肆無忌憚經過法警室，逃出北檢大門。
事後，檢方對張男發布通緝，警方經埋伏多日後，才在10月23日逮獲張嫌歸案；檢方另案偵追究3名法警的過失縱放人犯的責任。
(中時)
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