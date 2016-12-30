黃奇帆辭去重慶市市長職務

我要評比

黃奇帆已辭去重慶市長職務。（華龍網）

據重慶市委宣傳部旗下華龍網報導，重慶市四屆人大常委會第三十二次會議接受黃奇帆辭去重慶市人民政府市長，任命張國清為重慶市人民政府副市長、代理市長。

報導未提到黃奇帆接下來的職務。黃奇帆長期在上海和重慶兩地工作，曾任上海浦東新區管委會副主任、上海市委副秘書長、重慶副市長，2010年1月擔任重慶市長。

(工商)