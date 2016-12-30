推動年金改革 李逸洋：公保是龍頭

考試院副院長被提名人李逸洋今天到立法院爭取朝野黨團支持盼人事案順利通過。他表示，公保是年金改革的龍頭，他的責任就是年金改革方案順利從考試院出爐。

總統府國家年金改革委員會北區會議31日登場，民主進步黨立法院黨團預計提案在民國106年1月間召開臨時會，行使考試院副院長人事同意權。

李逸洋上午在總統府代秘書長劉建忻陪同下拜會民進黨團、親民黨團、時代力量黨團，一早民進黨團會議尚未開始前，劉建忻陪同李逸洋逐一向立委們握手爭取支持，盼人事同意權的行使能夠順利過關。民進黨團書記長劉世芳表示，黨團全力支持。

李逸洋會後受訪表示，未來推動年金改革，年金改革分這麼多塊，公教軍勞等保險、國民年金，公務員這塊算是龍頭，未來考試院全院審查會，將使得年金改革方案能夠順利從考試院出爐。

他表示，從事民主運動30幾年，很多立委都是老朋友，黨團成員鼓掌表示歡迎，黨團成員態度都非常友善。1051230

(中央社)