黃奇帆辭去重慶市長職務 張國清代理
中國大陸重慶市第4屆人民代表大會常務委員會今天舉行第32次會議，會中經表決，決定接受黃奇帆辭去重慶市人民政府市長職務的請求。
綜合大陸華龍網、一財網等媒體報導， 重慶人大常委會經表決，決定任命張國清為重慶市人民政府副市長、代理市長，屈謙為重慶市人民政府副市長。
黃奇帆，浙江人，1952年生，工商管理碩士。他歷任上海市浦東新區管委會副主任、中共上海市委副秘書長與上海市政府副秘書長、重慶市政府副市長、市長、中共重慶市委副書記等職務。
張國清，1964年出生，河南人，清華大學經濟管理學院經濟學博士。他曾任由中國兵器工業集團所管理的北方工業公司（中共）黨委書記與副總裁、兵工集團總經理等職，2013年出任中共重慶市委副書記。1051230
(中央社)
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