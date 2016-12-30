高中英聽考兩次 3成成績有提升

我要評比

大考中心今天公布106學年度高中英語聽力測驗第2次考試成績，其中今年考了2次的考生中，約3成成績提升，但也有6.9％成績反而下降。

高中英聽測驗成績可作為106學年度大學「繁星推薦」、「個人申請」、「考試入學」等管道的檢定項目，或是「個人申請」的第2階段審查資料。

英聽測驗每年考兩次，成績可擇優。大考中心統計今年兩次都有考的共3萬8760人，成績等級維持不變的佔63.17％，提升佔29.93％，下降佔6.9％。

根據統計，有5471名考生第1次考B，第2次進步到A；5281名考生第1次考C，第2次進步到B；從C躍進到A的僅有136人。相關資訊可參考大考中心網站。1051230

(中央社)