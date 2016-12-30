「全台接財神」指南宮登場 盼民眾發財

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「全台接財神」活動30日清晨登場，信徒護送「西安正財神趙公明玄壇元帥」從指南宮起駕。（記者林瑞益攝）

2016年「全台接財神」活動30日在指南宮登場，來自大陸的道長、全台各地的信徒齊聚一堂，恭請「西安正財神趙公明玄壇元帥」起駕，展開為期13天的財神巡安賜財活動。

華夏正財神趙公明祖庭住持杜宗真道長、中華經貿科技文教暨農業發展促進會理事長魏金雄等人出席，焚香祈禱後，信徒們恭請財神於吉時起駕。

「全台接財神」活動從指南宮開始，採順時針環島的方式，前往宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、台中、苗栗、新竹、桃園等地，共13天的行程。

(旺報)