宏正、程予希打啵 被虧像唐老鴨接吻

兩人拍吻戲。(聯合互動提供)

兩人很害羞。(聯合互動提供)

劇中剃頭迎戰總冠軍。(聯合互動提供)

李亦伸(左)及徐展元客串演球評。(聯合互動提供)

青春校園電視劇《High 5制霸青春》剩下最後兩集，SpeXial-宏正、程予希感情發展受粉絲矚目，劇中安排兩人上演高中生純愛吻戲，沒想到卻被工作人員虧像「唐老鴨接吻」。

繼前兩集劇中宏正強摟程予希，兩人秒和好外，本周兩人感情快速進展，直接親了。為揣摩高中生的戀愛，第一次拍攝時，兩人害羞地嘴尖對嘴尖，展現青澀的初吻。兩人拍攝時很緊張，靜止不動，但導演說：「太淺了，你們要轉啊。」兩人笑回：「可是他們是高中生耶。」

宏正說，導演覺得劇中柯威震與黃雅倫的感情是經過時間累積，也經歷了爭吵跟和好，這是兩人終於確認彼此關係的吻。程予希說拍攝當下，兩人都不敢呼吸，生怕笑場要重來一次。吻戲拍完，程予希嘴角莫名長皰疹，她哭笑不得說，那一陣子夜戲多常熬夜，可是沒想到卻在吻戲拍完後發作，「所以我絕對不會說是宏正害的。」

本周《High 5制霸青春》由龍劭華飾演的校長帶頭，12個球員集體剃頭宣示打進總冠軍賽的決心。四強賽邀來熱血主播徐展元、記者李亦伸（裘爺）擔任主播球評。兩人沒有劇本直接上場，李亦伸曾經為該劇拍攝過賽前分析的延伸影音，對比賽內容瞭若指掌。他說雖然如此，拍戲還是很有挑戰，透過導演的敘述，憑空想像球員打球的畫面，講出台詞，真的不容易。

客串過許多戲劇演自己的徐展元印象最深刻的是，他有一段台詞：「張阿邦連續兩個大轉身，過了三個防守球員，上籃得分。」他心裡想這動作演員怎麼做得出來，經導演說明張阿邦是屏中五虎的張阿邦飾演，真的做得到，讓他感受到這部戲真實性超高。

《High 5制霸青春》每周六晚間八點三十分，八大綜合台、愛奇藝同步播出，隔週五VIP搶先看。

(中時)