人民幣兌美元中間價升值　報6.937

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人民幣兌美元匯率中間價30日升值1.27分，報6.9370元，守住6.94元關卡。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為，1美元兌人民幣6.9370元，29日報6.9497元。

人民幣兌美元中間價在連續3天微幅貶值並徘徊於6.95元關口後，今天升破6.94元。

上海證券報報導，昨天CFETS（中國外匯交易系統）貨幣籃子中新增11種貨幣，美元權重下調。市場認為，這與大陸央行一直強調關注人民幣對籃子貨幣匯率、而不是關注單一匯率的市場導向一致，預期未來人民幣對籃子貨幣匯率將更加穩定。1051230

(中央社)