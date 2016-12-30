《環球時報》社評：日防相參拜靖國神社歐巴馬被打臉

日本首相安倍晉三與外相岸田文雄、防衞相稻田朋美(右)日前展開一連兩天的夏威夷訪問。(美聯社)

日本防衛大臣稻田朋美29日上午，參拜了供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，這是日本在任防衛大臣首次參拜靖國神社。稻田朋美甫陪隨同安倍首相訪問珍珠港，一回來就赴靖國神社，陸媒《環球時報》發表社評指美國總統歐巴馬被打臉。

日本在1941年二次世界大戰時，偷襲美國海軍太平洋珍珠港，造成美軍重大損失。日本首相安倍晉三與防務大臣稻田朋美訪夏威夷，28日上午台灣時間6點，安倍與美國總統歐巴馬在珍珠港的亞利桑那號戰艦紀念館，悼念珍珠港事件死難者並發表演說，強調「和解的力量」。然而防相稻田朋美回國就在29日上午參拜靖國神社。

陸媒《環球時報》對此發表社評，指美國總統歐巴馬被打臉。靖國神社供奉的甲級戰犯和珍珠港的戰歿美軍官兵是死對頭，安倍、稻田朋美一行去珍珠港悼念戰歿者，是取悅美國，但稻田朋美等於回手抽了奧巴馬一個耳光。顯然安倍晉三不方便這樣做，稻田朋美代替安倍去了靖國神社。

社評指，日本昨天拜英今天哭鬼，安倍一行人去珍珠港讓日本右翼不高興了，故而稻田朋美出面搞平衡。稻田朋美在珍珠港和靖國神社之間「穿梭」，最受侮辱的恐怕不是中國和韓國，而是歐巴馬政府和美國人了。

社評表示，對於稻田朋美來說，歐巴馬政府價值不比日本右翼高，美國人只是需要利用以及對付的一個群體罷了。人們跟日本有二戰那段歷史過不去，根本原因是日本人自己老在那裡折騰。日本人在歷史問題上耍滑頭，不真誠，所謂反省是假的，這是世界對日本的總印象。

社評最後表示「中國人最好的態度恐怕是蔑視日本社會搞出的靖國神社極端而怪異的遊戲，咱們實在跟他們生不起那些氣。」

(中時電子報)