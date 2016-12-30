納粹事件 前外長歐鴻鍊：蔡總統應考慮撤換謝志偉

民進黨政府駐德代表謝志偉。(資料照/中央社)

國民黨智庫「國家政策研究基金會」30日上午召開記者會，批評駐德代表謝志偉是「失態失格的政客」。（潘維庭攝）

光復中學學生扮納粹事件引發爭議，駐德代表謝志偉則在臉書發文，稱這是因為「納粹陰魂還在台灣」，國民黨智庫「國家政策研究基金會」30日上午召開記者會，批評駐德代表謝志偉是「失態失格的政客」，前外交部長歐鴻鍊更直指謝志偉不適任，認為蔡總統應認真考慮是否要讓謝再擔任駐德代表。

與會的智庫國安組召集人、前立委林郁方表示，光復中學事件發生後，身為駐德代表的謝志偉，沒有忙著與德國修補關係，反而像「脫韁野馬、瘋瘋顛顛」，每天在玩臉書。林郁方還出示資料，稱國慶酒會時，謝志偉當著德國外交部官員面前，說國民黨（KMT）以前是「kill many Taiwanese」，林郁方表示，外交部不應該介入國內政治紛爭，而外交部長李大維要謝志偉不要像政論節目主持人，居然還被謝反問「你們是什麼身分」。林郁方表示，謝志偉成為外交官的負面教材，「叫他外交官還是汙辱了外交官」。

林郁方舉例，在台灣的AIT處長，不管是民主黨還共和黨執政時任命的，有誰批評過美國內政？「梅健華當過希拉蕊的秘書，這次美國大選那麼激烈，他有沒有在台北批評過川普或共和黨一句話？美國駐日大使卡洛琳甘迺迪是歐巴馬提拔，這次大選她有沒有出聲修理共和黨？」

前外交部長歐鴻鍊表示，因為有兩岸因素，我們的外交工作困難，馬政府時期，兩岸關係處理好，困難稍少，但現在謝志偉沒認清楚自己是中華民國代表，不是民進黨代表，是駐德代表，不是政論節目主持人，言行沒有盡責，沒有爭取國家利益，還欠缺專業知識，光復中學事件居然「背對駐在國，面對台灣進行政治操作」，還在國慶酒會破壞國民黨形象，是國際笑話，「蔡總統應該認真考慮，他是否應繼續當駐德代表」。

國民黨江啟臣批評謝志偉，「發言不只失當，還胡說八道」，他說李大維有權責要告誡謝大使注意身份，但顯然無效，因為謝是「英派大使」，只有小英才說得動他，所以他認為謝志偉有恃無恐，並呼籲謝辭掉代表，「否則中華民國外交界會因你蒙羞」。江啟臣也呼籲監察院，要主動查察謝志偉是否違反行正中立、失職。

前駐海地大使楊承達則稱，外交官在外面，是該想著如何提升國家形象，而不是漫不經心、尖銳地把國內議題延伸到國外，他批評謝「你這樣怎麼能得到德國人尊敬？」

國家政策研究基金會孫立群則表示，李大維對此事無從著力，應該辭職。他指出，李大維被民進黨罵「老藍男」，還稱資助巴拉圭7100億美元蓋社會住宅是馬總統內任拍板，結果經查是2007年陳前總統給的承諾，馬擋了八年；國慶酒會愛爾蘭代表沒來，李說過去一向如此，結果被打臉說以前有來過，現在李又被謝志偉罵「你是什麼身分」，「為了當官，可以這樣出賣自己人格嗎？」

(旺報)