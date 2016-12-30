韓JYJ金在中和SJ李晟敏今天退伍

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南韓兩大男子組合-JYJ成員金在中和Super Junior成員李晟敏，今天正式退伍，將回歸演藝圈。

南韓「亞洲經濟」報導，金在中於2015年3月31日入伍，在經歷21個月的軍隊服役後，於今天上午在京畿道龍仁第55師團退役。

據金在中所屬經紀公司表示，金在中將在今天簡短地回答相關提問。

目前，JYJ成員中，除金在中退役，朴有天目前正在首爾市江南區廳以社會公益要員身分服替代役。金俊秀也將於明年2月以義務警察身分入伍。

同一天，男團Super Junior成員李晟敏在經歷21個月的軍隊生活後，也將退役。

據報導，隨著兩人的退伍，他們也將在短暫休息後，與粉絲們見面。1051230

(中央社)