安宰賢具惠善夫婦演出新綜藝新婚日記

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南韓演藝圈人士今天透露，演員安宰賢和具惠善夫婦將演出tvN全新綜藝節目「新婚日記」（名稱暫定）。

南韓「亞洲經濟」報導，tvN電視台證實，全新綜藝節目「新婚日記」是由以「花漾爺爺」揚名的策劃人兼導播羅映錫掌舵。

據報導，安宰賢和具惠善夫婦將參加由羅映錫策劃的全新綜藝節目「新婚日記」，計畫於明年2月份播出。

獲悉此一消息的粉絲們紛紛表示，「如果是真的就太好啦」、「希望兩人幸福」、「快快播出」等。

據報導，演而優則導的具惠善，擁有超水準的繪畫造詣，她將以藝術家身分於明年1月5日至29日在首爾瑞草洞藝術殿堂舉行個人展。1051230

(中央社)