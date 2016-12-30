港媒：深圳一把手馬興瑞將出任廣東省長
據報導，中國大陸廣東省和重慶市將有重大人事變動，中共深圳市委書記馬興瑞將接替朱小丹擔任廣東省長。
星島日報今天在報導引述消息人士作上述報導。
報導表示，中共重慶市委副書記張國清將接替黃奇帆擔任重慶市長。
報導指出，馬興瑞和張國清都是軍工系統高官，本身都是中共中央委員。
據報導，廣東和重慶都由中共政治局委員兼任一把手，地位重要。
報導引述消息人士指出，這次調整是為了配合兩地的黨代會，朱小丹和黃奇帆都會到北京工作，其中有「經濟奇才」之稱的黃奇帆將擔任中國大陸全國人民代表大會財經委員會副主任委員。
據介紹，57歲的馬興瑞曾任中國航天科技集團總經理，中共18大當選中共中央委員，空降廣東擔任中共廣東省委書記，後來主政深圳，加強歷練。
馬興瑞出任省長，將改變廣東30年來由本土派擔任省長的慣例。
張國清於1964年出生，畢業於長春光學精密機械學院，長期擔任兵器行業領導職務，2008年擔任中國兵器工業集團總經理，18大當選中中共央委員。
之後，他空降重慶出任中共重慶市委副書記，當時已被視為市長的人選。1051230
(中央社)
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