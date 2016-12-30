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總統視導601旅 阿帕契前聽簡報

中央社
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總統視導601旅 阿帕契前聽簡報
歲末之際，總統蔡英文（左）30日視導陸軍航空特戰指揮部第601旅，並在阿帕契攻擊直升機前聽取軍方簡報。中央社記者邱俊欽桃園攝 105年12月30日
總統視導601旅 阿帕契前聽簡報
歲末之際，總統蔡英文30日視導陸軍航空特戰指揮部第601旅，並在阿帕契攻擊直升機前聽取軍方簡報，軍方並進行實地演練。中央社記者邱俊欽桃園攝 105年12月30日

歲末之際，總統蔡英文今天視導陸軍航空特戰指揮部第601旅，並在阿帕契攻擊直升機前聽取軍方簡報。

總統蔡英文上午前往陸軍航空601旅視導，並在阿帕契AH-64E攻擊直升機機棚，聽取軍方簡報與動態操演，並對官兵精神講話。

總統除了與官兵合影外，預計中午將與官兵共進午餐。1051230

(中央社)

關鍵字：總統官兵簡報阿帕契攻擊
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