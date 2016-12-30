陸微信賭博產業鏈 搶個紅包輸掉數萬元
中國大陸賭博產業延燒至微信圈，有時搶個紅包就輸掉人民幣上萬元（新台幣近5萬元），有些玩家一夜就輸掉幾個月的薪水。
北京晨報今天報導，「五分鐘一局、不知錢輸給了誰、24小時不停歇下注、一夜間上萬元輸贏」，這些都是微信賭博群的真實寫照。
報導說，微信中的賭博群眾多，玩法不同、金額不同。在賭局裡，有賣家出售全自動操盤記帳軟體，也有職業仲介拉玩家入群，有莊家遊說賭客開設新局以抽成，這條微信賭博產業鏈隨時等待從玩家身上攫取財富。
玩家一旦加入賭博群，就會有很多其他賭博群中人主動添加好友。玩家一旦加入好友後，就會再被拉到其他賭博群中。有玩家一週加入7、8個群，這些群玩的種類、大小都不一樣，玩家通常會愈陷愈深，停不下來。
微信賭博群幾乎是24個小時不停下注，一名玩家坦言，「太可怕了，沒有停歇，不限地點，有個手機就能加入，又很難抽身。」
微信賭博產業可以跨越地區限制，浙江省台州警方2015年7月破獲全大陸首例以「微信代發紅包」形式進行賭博的特大案件，涉案300餘人，遍布北京、上海、廣東、河南等10餘個省市，涉案總賭資逾1000萬元。
北京警方對此表示，利用微信賭博，一樣屬於賭博行為，達刑事立案標準的，按賭博罪、開設賭場罪追究刑事責任。
微信團隊則表示，對於涉賭博違規群，將進行限制該群功能使用的處理。對於涉賭博違規帳號，將根據違規程度依序進行限制功能、帳號封停處罰。
律師說，由於微信賭局不分地點，一旦出現，警方很難按照屬地管理立案；加上網路平台的虛擬性，莊家和參與者來自全大陸各地，賭博方式和賭資支付都極具隱蔽性，要打擊這樣的賭博行為有一定難度。1051230
(中央社)
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