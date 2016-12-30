學測1月登場 穿戴式裝置千萬別帶
大學學科能力測驗（學測）即將於106年1月20、21日登場，大考中心提醒，考生千萬不要帶「穿戴式裝置」進入試場，近年抓得非常嚴格。
行動通訊科技越來越發達，形形色色的產品不斷上市，豐富了民眾的生活，卻也讓升學考試面臨考驗。以往只針對手機，現在則擴及到各種「穿戴式裝置」，包括手錶、手環、眼鏡等，都可能具備通訊功能，有作弊的嫌疑。
大考中心近來特別印製了「禁止攜帶穿戴式裝置說明」，給監考人員和考生參考，明確列舉了幾種不可帶入考場的穿戴式裝置，例如智慧型眼鏡、智慧型手環、智慧型手錶等。
大考中心試務發言人黃璀娟表示，過去曾抓到有人帶「小米手環」進入考場，考生當時還宣稱手環沒有通訊功能，但大考中心向廠商查證，證實其具備一定的震動通知、傳輸資料功能。
黃璀娟呼籲考生攜帶「一般性手錶」應試，手機等裝置在考試前務必關機，並放置在指定的場所。按照學測簡章規定，考試時將手機、穿戴式裝置帶在身邊，扣減該科成績2級分；如果有「使用」行為，則扣減該科全部成績。
即便是將手機放在臨時置物區，也務必關機，考試時不得發出任何聲響，否則會以影響試場秩序的理由，扣減該科成績1級分。1051230
(中央社)
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