給百萬勞工新年賀禮 美19州漲最低工資

我要評比

美國紐約州、加州等19州明年將調高最低工資，此舉對美國數百萬低薪勞工來說，無異是新年賀禮。

美聯社報導，麻州和華盛頓州新的最低工資居全美最高，時薪11美元（約新台幣357元）。加州將提高至10美元，紐約市也將提高至11美元，紐約州南部郊區則是10美元，其他地方為9.7美元。

紐約市速食餐廳員工梅傑（Alvin Major）說：「這個1.5美元的調薪，我甚至不能理解或告訴你，這有多重要。」這名育有4子的51歲父親，協助帶頭爭取紐約州調高基本薪資。他說：「食物漲價，房租漲價，萬物都漲...這對很多人來說，會變得不一樣。」

亞利桑那州、緬因州、科羅拉多州和華盛頓州的選民在今年的選舉中，投票通過提高最低工資案。阿拉斯加州、佛羅里達州、密蘇里州、蒙大拿州、新澤西州、俄亥俄州和南達科他州等7州則是根據指數調薪。

至於其他調高最低工資的州還有阿肯色、康乃狄克、夏威夷和密西根等。

紐約州餐飲協會理事長費萊舒特（Melissa Fleischut）表示，有些餐廳老闆可能會考慮食物分量縮水，或者過去包含在訂價內的小菜開始收費。1051230

(中央社)