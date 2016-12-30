給百萬勞工新年賀禮 美19州漲最低工資
美國紐約州、加州等19州明年將調高最低工資，此舉對美國數百萬低薪勞工來說，無異是新年賀禮。
美聯社報導，麻州和華盛頓州新的最低工資居全美最高，時薪11美元（約新台幣357元）。加州將提高至10美元，紐約市也將提高至11美元，紐約州南部郊區則是10美元，其他地方為9.7美元。
紐約市速食餐廳員工梅傑（Alvin Major）說：「這個1.5美元的調薪，我甚至不能理解或告訴你，這有多重要。」這名育有4子的51歲父親，協助帶頭爭取紐約州調高基本薪資。他說：「食物漲價，房租漲價，萬物都漲...這對很多人來說，會變得不一樣。」
亞利桑那州、緬因州、科羅拉多州和華盛頓州的選民在今年的選舉中，投票通過提高最低工資案。阿拉斯加州、佛羅里達州、密蘇里州、蒙大拿州、新澤西州、俄亥俄州和南達科他州等7州則是根據指數調薪。
至於其他調高最低工資的州還有阿肯色、康乃狄克、夏威夷和密西根等。
紐約州餐飲協會理事長費萊舒特（Melissa Fleischut）表示，有些餐廳老闆可能會考慮食物分量縮水，或者過去包含在訂價內的小菜開始收費。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。