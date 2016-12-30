立院表決大戰 表決器一度故障
立法院院會上午針對各黨團提案增列討論事項進行表決，但表決器突然故障，立法院長蘇嘉全宣布休息3分鐘，台下國民黨立委則喊著要求點名表決，約5分鐘待修復後才繼續開會。
立法院院會上午在報告事項前，因議事日程未定，先表決處理各黨團提案增列討論事項，但正在處理國民黨團提案時，蘇嘉全說，因為表決器有點問題，會議暫時休息3分鐘，等表決器修復後，再繼續開會。
此時，中國國民黨籍立法委員王育敏、江啟臣等人，在台下要求起立點名表決。大約5分鐘後，蘇嘉全說，「在大家共同祈禱下，表決器好了」，會議才又繼續進行。1051230
(中央社)
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