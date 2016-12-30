iPhone大陸比美國貴近2成 原因有兩點
蘋果（Apple）iPhone全球各地售價不一，據紐約時報中文網報導，iPhone在中國大陸售價會比美國高出將近20%，主要是因為匯率波動及大陸的高額增值稅所致。
蘋果iPhone至今銷售超過10億支，國外媒體詳細述說了iPhone如何從生產工廠一路到消費者手中的過程。
報導指出，大約有一半數量的iPhone是在大陸鄭州生產，蘋果先向全球200多個供應商訂購記憶體、相機模組等零件，再賣給外包生產商，在鄭州就是富士康。
富士康鄭州廠占地5.7平方公里，有94條生產線，僱用多達35萬名工人；組裝1支iPhone需要大約400道工序，富士康鄭州廠1天能生產50萬支iPhone，相當於每分鐘生產350支iPhone。
因為智慧手機體積夠小，要發往美國和世界其他地方的iPhone，會運往鄭州機場，用波音747來運輸，估計1架飛機能載運15萬支iPhone。
至於要在大陸市場銷售的iPhone，海關人員會先將貨物標記為出口，再重新標記為進口，這些產品便獲准運往大陸各地，海關這樣便可以在進口價格的基礎上徵收17%的增值稅。
iPhone離開富士康鄭州工廠後，通常再過2天就會抵達上海的門市，抵達舊金山的門市通常需要3天。
至於iPhone在中國大陸售價會比美國高出將近20%，報導指出，主要是因為匯率波動及中國大陸的高額增值稅。1051230
(中央社)
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