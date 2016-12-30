田中千繪疑有孕 愷樂驚呆
范逸臣、田中千繪、安乙蕎到八大綜合台《娛樂百分百》宣傳新片，並接受「百分百演很大」的演技考驗，其中一道考題是猜誰喝到檸檬汁，由於田中千繪一喝完飲料就咳嗽作嘔，被愷樂開玩笑猛虧:「懷孕了！恭喜你！」范逸臣答腔:「這如果是演的話，直接就是影后了啦！」聽得田中千繪害羞不已。
晉升戲劇咖的毛弟也展現演技，和范逸臣PK挑戰30秒落淚，為了幫助毛弟醞釀悲傷情緒，愷樂還特別交代keyboard老師要下令人難過的音樂，就在全場屏息期待毛弟的演出時，沒想到老師放的歌曲，居然是愷樂的「久等了」，讓毛弟一聽到旋律就忍不住隨之舞動，哭笑不得，愷樂更怒喊:「這是快樂的歌啦。」
節目中還進行一項默契測驗，由愷樂指揮戴上眼罩的毛弟，把黏在她身上的便利貼吹掉，兩人聯手險勝來賓隊，事後愷樂直誇毛弟肺活量超大，讓她的裙子幾乎要飛起來，差點穿幫，毛弟一聽大嘆:「可惜剛剛怎麼沒把眼罩拿開?」笑翻全場。
更多內容在12月31日晚間6點的八大綜合台《娛樂百分百》。
(中時)
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