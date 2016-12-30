宏大拉鍊涉炒股？董座洪寶川遭起訴

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股票上櫃公司「宏大拉鍊」董事長洪寶川多年前遭檢舉涉嫌與公司高層、親友多人炒作股價，台北地檢署今依違反證交法起訴洪寶川等7人。

台北巿調處接獲檢舉，指宏大拉鍊董事長洪寶川等人在2007年及2008年間以相對成交、一路高買墊高股價等方式，拉抬宏大股價，初估獲利逾500萬。

檢調經長期蒐證後，2013年10月16日下午在股巿收盤後，兵分7路搜索洪寶川等涉案人住居地及公司，並約談洪寶川8人，但洪當天並未到案，全案朝違反證交法罪嫌偵辦。

(中時)