NBA》免死金牌！塔克終生不入選五大冏
「俠客」歐尼爾主持的「五大冏(ShaqtinAFool)」，經常是球迷每周不會錯過的節目，如今再推「金卡」，擁有這張卡片的球員，終生可以免於入選五大冏，就算再好笑也不會，本季這張金卡的得主30日揭曉，將是太陽前鋒塔克。
上季這張金卡的「幸運」得主是湖人前鋒小蘭斯，塔克29日在太陽與馬刺比賽中，出現相當適合進入五大冏的畫面，他一個人快攻上籃，竟然選擇不上籃，轉身把球傳給馬刺後衛丹尼格林，當場讓所有人傻眼。
塔克拿著金卡表示，「喂！歐尼爾，我決定兌現這張金卡，拜託你別把我選進五大冏，我知道這次真的糗了。」不過並非每個球員都有機會拿到這張金卡，起碼最常被選進五大冏的勇士中鋒麥基，絕不可能拿到這張免死金牌。
(中時電子報)
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