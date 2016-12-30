亞翔集成上交所掛牌 首日漲停44％開紅盤

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亞翔系統集成科技（蘇州）股份公司（亞翔集成）今日上午正式在上海證券交易所所主板，以4.94元（人民幣，下同）掛牌。開盤後隨即以漲停44%開出，股價一口氣上標7.11元。

亞翔集成是上交所第1180家上市公司，股票簡稱「亞翔集成」，代碼「603929」，將發行5336萬股，發行價格每股4.94元，發行本益比13.35倍，發行後總股本21336萬股。

亞翔集成昨在上海證交所舉行開市儀式。除姚祖驤、亞翔集成總經理莊子平外，包括上交所副總經理闕波、蘇州工業園區副主任張劍等都受邀出席。

(中時)