下一屆黨主席 王金平：吳敦義是最好人選

針對下一任黨主席人選，前立法院長王金平30日表示，中生代的立委江啟臣應該是一位可以期待的未來領導，至於前副總統吳敦義，他認為「當然是最好的人選」。（姚志平攝）

針對下一任黨主席人選，前立法院長王金平30日表示，中生代的立委江啟臣應該是一位可以期待的未來領導，至於前副總統吳敦義，他認為「當然是最好的人選」。

(中時)