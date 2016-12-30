球迷變老公 讓網壇天后小威點頭的科技大亨

小威廉絲在Instagram上公布了與未婚夫奧漢尼安的合照。（圖/小威Instagram）

奧漢尼安（左）的父親是亞美尼亞後裔，祖先是亞美尼亞大屠殺的倖存者。他為了紀念大屠殺100周年，2015返回故鄉，擔任志工，圖為他在校舍翻新後，與亞美尼亞學生自拍。（圖/美聯社）

縱橫世界網壇數十年的小威廉絲（Serena Williams）終於在動盪不安，藝人死訊頻傳的2016年底傳出好消息，讓世人分享她的喜悅。現年35歲的她周四在社群網站Reddit宣布，自己已經訂婚，而對象正是33歲的Reddit共同創辦人奧漢尼安（Alexis Ohanian）。

據英國《每日郵報》（DailyMail）與「鏡報線上」（Mirror Online）報導，2015年5月小威到義大利羅馬參加紅土球場巡迴賽時，在午餐時初遇奧漢尼安，接著兩人當年10月便開始約會。

而他們2015年11月約會的舊金山餐廳，更公佈了監視器錄影，顯示兩人一起共用晚餐。

據《時人》（People）雜誌報導，儘管奧漢尼安經營社交媒體，但兩人自2015年交往以來，始終十分低調，從未在社交媒體上透露戀情，只曾透露，從2015年5月開始，他深深愛上了網球。

不過，據E! Online報導，小威廉絲是奧漢尼安心目中的女神，更是他永遠不變的網壇天后。他經常在社群媒體上讚揚她的成就，並為她加油打氣。

雖然小威廉絲人高馬大，身高175公分，但在身高196公分的奧漢尼安身旁，依舊能顯得小鳥依人。

奧漢尼安2015年4月26日在亞美尼亞眺望亞美尼亞與土耳其邊界。（圖/美聯社）

奧漢尼安在科技界成就非凡，2005年從維吉尼亞大學（University of Virginia）畢業後，便與大學室友賀夫曼（Steve Huffman）創辦了Reddit。如今Reddit已是全美第7大網站，據創投業估計，如今它的身價已達5億美元（約162億台幣）。

2006年，奧漢尼安與賀夫曼雖將Reddit賣給康泰纳仕（Condé Nast）出版集團，但仍以董事會成員的身分，繼續積極參與網站經營。Reddit於2011年9月脫離康泰納仕，成為康泰納仕母公司先進出版公司的子公司，完全獨立運作，而兩人也在2015年成為執行長。

奧漢尼安個人的座右銘是「讓世界別這麼爛」，多年來，他不僅為超過200家科技新創公司投入資金，並提供建議，也協助創立了旅遊搜尋網站Hipmunk。此外，他更涉足媒體，推出並主持「小帝國」（Small Empires），探討有關科技新創公司的種種。而他2013年出版《無須等待》（Without Their Permission）一書後，隨即成為暢銷作家。

奧漢尼安自稱是倡議公開網路的活躍分子，2010年末與2011年初，公開帶頭反對美國眾院的《禁止網絡盜版法案》，以及參院的《保護智慧財產權法案》（Protect IP Act，PIPA），最後推翻了這兩個法案。

奧漢尼安的父親是亞美尼亞後裔，祖先是亞美尼亞大屠殺的倖存者，而母親則是德國人。小時候母親總告訴奧漢尼安，他很特別。2010年時，他曾參與非營利組織「基瓦夥伴計畫」（Kiva Fellows Program），重返亞美尼亞3個月，擔任志工，並推動小額信貸，以回饋故鄉。

奧漢尼安在自傳中寫道，他原本一心想當職業美式足球員，後來慢慢了解到，這可能行不通，於是轉念要改善網路空間。儘管他閒暇時間都在投資科技新創公司，但看美式足球聯盟（NFL）華盛頓紅人隊（Washington Redskins）比賽時，仍是熱血沸騰。

(中時電子報)