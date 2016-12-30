自小客撞斷消防栓 水噴一層樓高

台中市西屯、玉門路口發生消防栓遭撞斷，水噴高達一層樓高。（盧金足翻攝）

消防栓被撞斷，警方趕快通報水公司來處理。（盧金足翻攝）

台中市一名運送家具的駕駛，停車時撞斷消防栓。（盧金足翻攝）

中市自小客停車撞斷消防栓

台中市一名47歲的羅姓男子，昨天（29日）晚上7點多，在西屯、玉門路口因停車不慎，撞斷消防栓，永福所接到通報後立即派員趕往現場，發現消防栓持續噴水，水噴高達近一層樓高，員警立即拉起封鎖線，也連繫水公司到場處理，避免騎士駛過滑倒，警方檢測羅姓駕駛並未飲酒，呼籲行車多注意，注意路況。

永福派出所表示，羅姓男子駕駛自小客車因未注意而自撞消防栓，自來水公司到場處理，後續自撞車禍交由交通分隊處理。

警方調查，這名羅姓男子執行家具運送時，想臨停在西屯路，並未注意車前的消防栓而撞上，幸好駕駛人未受傷也未傷他人。

(中時)