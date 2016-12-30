中醫大落腳竹北 打造醫學中心
中國醫藥大學新竹縣健康產業園區今天（30日）上午舉辦動土典禮，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海指出，中醫大將投入75億打造醫學中心等級醫院、進修課程等，以「救急、救心、救命、救腦」為使命，第1期工程預計在2018年底完工，預計帶來2000個工作機會。
蔡長海表示，中國醫藥大學在全台、全世界排名均名列前茅，在全台設有13間醫院，過去各縣市也曾邀請招商投資，經評估後決定到竹北設校、設院。中醫大在竹北未來將有教學研究中心、生醫工程研發中心、生技研發中心，以及499床附屬醫院的癌症中心。蔡長海也指，在醫療之外，也會加強敦親睦鄰，與地方連結，也會與清大、交大及工研院合作，開發生技醫療領域。未來全區落成後，可望帶來4000個工作機會。
縣長邱鏡淳、議長張鎮榮表示，新竹縣的醫療資源在全台敬陪末座，未來有中醫大進駐，可讓新竹縣民遇重大疾病時，可免於舟車勞頓，前往桃園、台北及台中等地就醫。
立法院副院長蔡其昌今天出席動土典禮，他指出，未來為高齡化社會，在地老化及長照2.0為趨勢，醫療資源進駐也為地方創造福利。台灣科學工業園區科學工業同業公會沈國榮表示，新竹地區人口過去成長15萬人，但病床卻缺少1300床，嚴重不足，如今充實醫療資源。
(中時)
關鍵字：中國醫藥大學
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