慶57歲生日 發嫂：下輩子再做周潤發老婆

周潤發和妻子陳薈蓮結婚29年仍相當恩愛。(圖／達志影像)

周潤發(發哥)和妻子陳薈蓮結婚29年仍相當恩愛，前晚是發嫂57岁生日，發哥也特地幫愛妻慶祝，席間兩人不停放閃，發嫂更許願下輩子還要再和他當夫妻，幸福模樣羨煞旁人。

據港媒報導，發哥和愛妻生性低調，因此這次生日會只邀請約20位親友參加，而發哥因擔心老婆減肥減到過瘦，特地點了很多她愛吃的菜，生日禮物因為發嫂不愛名牌包和珠寶，所以他選了2個胡蘿蔔盆栽當禮物，代表鴻運當頭。

發嫂受訪提到老公送的禮物，難掩甜蜜說：「他知道我不喜歡金銀珠寶，所以禮物一定要挑我喜歡的，他真是個好體貼的老公，其實上天送給我最好的禮物就是嫁給周潤發，希望下輩子能再和他做夫妻。」

至於為什麼還想再和發哥當夫妻，她透露彼此個性很合外，重要的是發哥凡事都會先考慮她的感受，還很孝順媽媽，連對不認識的老人都很尊重，「這個絕世好男人難找，所以我希望再做他老婆。」

(中時電子報)