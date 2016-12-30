高顏值小三遭原配暴打 網友好心疼

浙江小三顏值高，陸媒形容如明星。（騰訊網）

大陸浙江麗水街頭，日前出現女子全武行，據東方網報導，一名疑似小三女子被原配當街逮人，接著一陣辱駡暴打，原配聲稱有證據，經圍觀群眾勸架才平息下來。

不過，隨著小三被打影片網上流傳，網民原本該齊聲痛破壞家庭的小三，沒想卻出現不同聲音，竟有網民出聲同情小三，原因不是三小情有可原，而且小三樣貌太撩人，外貌被陸媒形容與明星無差，因此反受同情。

不少網民看到美女後內心動搖，覺得不能支持原配，還發言圓場表示，「一個巴掌啪不響，有本事街頭打小三，怎麼不去管好家裏那位管不好下半身的男人」；不過，仍有網友認為，當小三就是可惡，不管顏值多高都不能原諒，被打活該。但也讓人感嘆，這果然是看臉的世界，網民的三觀，還是可以隨顏值改變。

(旺報)