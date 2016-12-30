歐巴馬回應俄干預大選 祭出連串報復
美國總統歐巴馬今天對俄羅斯干預美國大選做出一連串報復，制裁2個俄國情報單位、驅逐35名幹員及關閉2間俄國在美機構。
法新社報導，美國情報單位斷定，駭入並釋出民主黨與希拉蕊．柯林頓陣營人員電郵一事，是由克里姆林宮所下令，用意是幫共和黨的川普送進白宮橢圓形辦公室。
為回應美國官員稱為「灰熊大草原」的駭客網攻，歐巴馬宣布對俄國軍事情報局（GRU）以及前身屬前蘇聯國安會（KGB）的聯邦安全局（FSB）祭出制裁。
35名在華府俄國大使館及就舊金山領事館的俄國幹員列入「不受歡迎人物」，被下令72小時內離境；美國也將關閉俄羅斯在紐約和馬里蘭州的2間機構。
歐巴馬並警告還會有進一步的秘密行動，他說：「這次制裁行動，不是我們回應俄羅斯挑釁的全部。我們會持續在我們所選定的時間與地點，採取多種行動，當中有部分不會公開。」
川普質疑俄國是否真能翻轉選舉，並指歐巴馬的指控，只是一個民主黨總統幾乎不加掩飾地企圖削弱共和黨勝利的合法性。
在美國施加制裁後，川普呼籲美國「應朝更遠大與更美好的事物邁進」，但下週也將與他曾嚴厲批評過的美國情治首長們會面，做為安撫。
歐巴馬展開報復，讓莫斯科及川普處境困難，因為川普明年1月20日就職後，任何企圖推翻歐巴馬制裁的舉動，將被視為寬恕俄國的干預。而俄國也得斟酌是否發起嚴厲報復，以及一旦祭出報復，可能危及原本可望與川普政府緊張降溫的機會。
此外，美國兩黨資深國會議員均要求國會針對俄國行為進行調查。歐巴馬表示，國會未來幾天將會收到一份關於俄國網路干預的報告。（譯者：中央社陳亦偉）1051230
(中央社)
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