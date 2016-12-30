全國地價最高 101大樓每坪582萬元

我要評比

內政部今天說，明年全國平均公告土地現值較今年調升0.34%，是自94年來調幅最低，其中澎湖縣調升15.56%漲幅較大。預估全國最高價為台北101大樓，公告土地現值約每坪582萬元。

內政部上午發布新聞稿表示，公告土地現值查估是由各縣市政府，蒐集最近1年房地買賣及收益實例，依照平均地權條例及地價調查估計規則相關規定，劃分並估計區段地價後，提交各縣市地價評議委員會評議，再計算宗地單位地價後，由各縣市政府於每年1月1日公告。

內政部統計，民國106年的公告土地現值與105年相較，各地方政府普遍隨當地一般正常交易價格變動情形調整，直轄市部分新北市、台北市及桃園市略為調降，調幅分別為降0.37%、降2.43%、降1.1%。

台中市、台南市及高雄市略為調漲，調幅分別為1.75%、1.3%、0.68%；其他縣市調漲幅度多在5%以內，大致持平。

調幅較高縣市為澎湖縣15.56%及新竹縣14.01%，是因為公告土地現值長年偏低，需逐年調高接近一般正常交易價格，以符合「平均地權條例」及「土地稅法」規範。

內政部說，這次調整後，預估公告土地現值占一般正常交易價格全國平均比率由90.53%提升至90.76%，僅新竹縣（86.42%）、澎湖縣（80.19%）、新竹市（79.85%）、金門縣（84.93%）、嘉義市（84.35%）及台東縣（87.9%）6個縣市未達9成，尊重各地方政府依法評議後的結果。

個別宗地地價方面，內政部說，預估106年全國最高價與105年相同，為台北市信義區台北101金融大樓，106年公告土地現值將達每平方公尺176.2萬元（約每坪582萬元）。

公告土地現值是作為房地產移轉課徵土地增值稅的依據，因此，民眾若沒有買賣或贈與等不動產移轉情況，不會受到公告土地現值調整的影響。1051230

(中央社)