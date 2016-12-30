全球均溫創新高 台灣恐破紀錄

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中央氣象局今天舉行記者會，回顧今年天氣與未來展望，預報中心主任鄭明典說，今年全球均溫可能再創新高，是137年來最熱的一年，台灣全年均溫也可能破紀錄。

鄭明典說，今年北極海冰面積創新低，到目前比平均值少了195萬平方公里，相當於54個台灣大小，主要是大西洋與北太平洋兩股暖空氣將極區冷空氣擠出，造成北極海冰今年冬天復冰速度緩慢。

鄭明典表示，北極海冰面積創新低影響高緯度氣流，今年到11月，全球平均氣溫已比平均氣候值攝氏14度高出0.94度，連續3年創新紀錄，去年全球均溫比平均值高0.87度，2014年則是比平均值高0.73度。

因極區冷空氣南下只到達北海道，台灣今年冬天也變得較暖，氣象局統計，今年到28日平均溫度已達24.42度，超過歷史高溫1998年24.39度的紀錄，氣象局預測全年破紀錄機率非常高。1051230

(中央社)