李光耀曾預言北京反對香港分離主張
英國國家檔案館（The National Archives）解密的一批機密文件顯示，已故新加坡總理李光耀曾研判，中國大陸將會反對一切有關香港分離的主張。
明報今天報導，這些機密檔案提及1989年7月，英國駐新加坡高級專員Michael Pike曾與李光耀通電話，談論「六四」後的香港發展、大陸政局等。
李光耀以「災難」來形容「六四事件」。
密檔顯示，李光耀在談話中主動談及香港發展，兩次表示對英方繼續遵守「中英聯合聲明」的承諾「感到滿意」，但對「六四」前後香港的「暴力」（violent）及「非典型」（untypical）反應感到困惑，只能歸咎於連日來大量電視報導。
他又認為，港人在「六四事件」後，對於加快推動更完整民主制度的意欲是「意外地高漲」（unanticipated upsurge）。
他分析，港人的反應無疑令大陸方面產生敵意，並認為大陸方面不會接受任何政治團體作出被其視為是「顛覆」的行為。
李光耀並說，即使香港未來擁有「高度自治」，北京中央都會拒絕任何「分離、民主基礎、香港身分」（separate、democratically based、Hong Kong identity）主張，將屬於大陸一部分的香港區分出來。
他並說，港人也必須學習「愛中國」（to love China），不論他們的真實感受為何。
李光耀並相信，在1997年前，任何推動香港走向完整民主制度的行動都不會獲得北京中央政府允許；北京中央只會接受經過計算、嚴格控制及循序漸進的方式，讓香港走向民主。1051230
(中央社)
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