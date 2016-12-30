不二家PEKO海外首號店 SOGO復興店開幕

原裝進口PEKO霜淇淋／圖／業者提供

日本106歲的不二家集團旗下PEKO娃娃牛奶糖甜點店，將在山崎麵包集團引進下，趕在2016年最後一天於太平洋SOGO百貨復興館地下三樓開出海外首家專賣店，跨年夜帶來日本最流行的乳酪塔、鄉村烤餅及招牌日本原裝進口霜淇淋─咪乳琪霜淇淋。

不二家目前在日本有8個工廠、專賣店更遍佈北海道至九州。旗下關係企業有日本31冰淇淋、日本DALLOYAU法國精緻點心等。

不二家的代表人物「peko」1950年誕生於銀座，其代表產品咪乳琪牛奶糖1951年上市。1951年另一位七歲男童「poko」誕生，至今快樂的家庭成員還有dog及今年的新成員Lovely Catty，台北SOGO復興館首家專賣店不僅要賣甜點霜淇淋，還有公仔玩偶等，預期將再掀排隊風潮。

(工商)