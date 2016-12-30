NBA》林書豪傷後首回應 坦承身心都很痛苦

林書豪貼出自己過往跟隊友、教練坐在訓練場邊的照片。(取自林書豪官方LINE)

自從先前籃網與黃蜂比賽受傷後，林書豪始終沒有公開回應這次傷後心情，30日他選在自己官方LINE上公開當前感受，強調沒法跟隊友打球的感覺，讓他身心都很痛苦，但他相信上帝會給他完美安排，更期待下次的回歸！以下是他分享的文章內容：

「謝謝你們每一個人的支持和禱告！說實話那些不能跟隊友們並肩作戰的夜晚，無論從身體上、精神上還是心理上我都感到很痛苦。但是上帝一直在教導我為小事心存感激之心，為自己的夢想去承受，謙遜地去服務我的隊友，並相信上帝給我完美的安排。我用盡全力去期待再一次的回歸…謝謝你們的愛！籃網加油！」

(中時電子報)